Рябков: Действия США в отношении сделки с Ираном разрушительны

Москва, 10 мая. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал разрушительными действия США в отношении ядерной сделки с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«Надо сейчас найти формы, как избежать деструктивного, разрушительного воздействия американских решений на эту важнейшую договоренность - во всех смыслах. И в экономической сфере, и в нераспространенческой она служит хорошую службу. Иранцы это тоже понимают, они нам это подтвердили», — сказал Рябков.

Напомним, в 2015 году Иран, Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома, в результате чего был принят Совместный всеобъемлющий план действий, который снимал с Ирана экономические и финансовые санкции Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.