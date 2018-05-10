Суд в Крыму приговорил украинца к 8 годам тюрьмы за подготовку диверсий

Симферополь, 10 мая. Украинец Геннадий Лимешко, готовивший диверсии в Крыму, приговорен к восьми годам колонии общего режима по решению Судакского городского суда.

«Геннадий Лимешко признан виновным, осужден к 8 годам колонии общего режима», — отметил представитель суда.

Согласно информации Федеральной службы безопасности России, Лимешко должен был поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, привести в негодное состояние линии электропередачи Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии.

Напомним, как сообщалось ранее, арестованный в Греции по запросу США гражданин РФ Александр Винник заявил о готовности дать показания об известных ему в России преступлениях.