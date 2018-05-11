Сирия — место гибели сотен солдат США: 20 американских военных убиты при нападении ИГ в Хасаке

В период с 8 по 10 мая в окрестностях города Аш-Шаддади на юге провинции Хасака была атакована колонна военных пикапов Hummer вооруженных сил США. Согласно данным источника Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской разведке, были убиты примерно 20 американских солдат, еще столько же — ранено. Кроме того, восемь бронемашин из колонны были уничтожены, серьезно повреждены или же достались боевикам «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в качестве военных трофеев. Как такое стало возможным и почему Соединенные Штаты несут столько колоссальные потери в САР?

Стоит отметить, что никаких данных об этом происшествии Пентагон, разумеется, не предоставил. Уже давно стало тенденцией то, что США скрывают реальные цифры погибших бойцов в Сирии, прикрываясь урезанной в несколько раз статистикой. Так, согласно официальным сведениям, с начала операции против ИГ1 под названием «Непоколебимая решимость» в САР и Ираке были убиты 60 американских военных. Напомним, данная кампания стартовала почти четыре года назад — в июле 2014-го.

Информация независимых агентств и местных активистов, конечно, существенно отличается. Достаточно вспомнить несколько инцидентов только за последние 12 месяцев, чтобы понять — в одной лишь Сирии армия Соединенных Штатов теряет порядка 40-50 своих солдат убитыми в год.

Так, 28 мая 2017-го в окрестностях города Хасака в результате ДТП погиб 22-летний военнослужащий ВС США. В период штурма Ракки, который длился с июня по октябрь, по утверждению главы Пентагона Джеймса Мэттиса, был убит еще один солдат. В начале октября восемь бойцов погибли при столкновении двух вертолетов в районе западной дамбы Хасаки недалеко от лагеря Тель Байдар. 29 марта 2018-го два военных подорвались на СВУ в городе Манбидж.

Намного более значительный урон Соединенные Штаты понесли в конце марта – начале апреля текущего года, когда на северо-востоке САР вновь активизировалась деятельность «спящих ячеек» ИГИЛ1. 30 марта к юго-востоку от города Тель Абъяд боевиками была подорвана колонна из шести военных джипов США. Два из них были уничтожены, в ходе этого погибли шесть солдат, еще восемь были ранены. В этот же день на пути из Манбиджа в Ракку в засаду попал другой американский военный конвой. В результате — два убитых и шесть пострадавших.

Еще через день, 1 апреля, состоялось нападение исламистов на дома, в которых временно проживали военнослужащие, рядом с базой Соединенных Штатов у Аш-Шаддади. Нападавшие забросали здание ручными гранатами через окна. При этом ряд террористов активировали «пояса смертников». По итогу, погибли семь солдат США, еще как минимум десять получили ранения.

Таким образом, по меньшей мере 47 американских военнослужащих погибли в одной только Сирии за минувшие 12 месяцев. И это только при беглом подсчете.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин заметил в интервью корреспонденту ФАН, что такие серьезные единовременные потери американцы могли понести лишь в результате глупейшей ошибки командования ВС США.

«Скорее всего, речь идет о неудачно спланированных действиях, которые и привели к такой трагедии. Подробностей, как и то, будет ли вообще детальный доклад Пентагона о случившемся, мы, к сожалению, не знаем. Однако я уверен, что в ходе организации соответствующих маневров или просто следования конвоя с военнослужащими были допущены глупейшие ошибки. Иначе бы таких огромных потерь не было — потеря сразу 20 солдат это очень серьезно. Возможно, были проблемы с авангардом или арьергардом, которые должны были обеспечивать безопасное продвижение по маршруту», — предполагает эксперт.

Он также добавил, что командование США, очевидно, не учло ситуацию в регионе, где, несмотря на проведение контртеррористической операции коалиции, до сих пор отмечается высокая активность остатков отрядов ИГИЛ.

«Безусловно, они недооценили оперативно-тактическую обстановку. Как мы видим, боевики смогли подготовить и успешно реализовать свою операцию по нападению и ликвидации группы военнослужащих Соединенных Штатов. Необходимо, конечно, было учесть, что, видимо, террористы по-прежнему располагают достаточно серьезными ресурсами на этом направлении», — подчеркнул наш собеседник.

По его мнению, американцам давно стоит покинуть САР. Об этом в настоящее время говорят не только огромные их потери на земле, но и местные жители, и, конечно, закон. Более того, о такой необходимости совсем недавно говорил и сам президент США Дональд Трамп, напомнил Андрей Кошкин:

«Если уж американский президент принял решение о выводе вооруженных сил Соединенных Штатов, то пусть наконец начнутся соответствующие подготовительные мероприятия, дабы американцы успешно и навсегда эвакуировались из арабской республики. Отмечу, что они находятся там нелегитимно — у США нет ни мандата ООН, ни двустороннего соглашения с официальным Дамаском».

Вашингтон очень любит при любом удобном случае вспоминать о потерях России в САР и значительно преувеличивать их масштаб. Однако стоит отметить, что в отличие от США группировке ВС РФ в арабской республике никогда не наносился настолько мощный урон единовременно. Гибель российских добровольцев так называемой ЧВК «Вагнер» в феврале этого года в результате авиаудара коалиции США в Дейр-эз-Зоре нельзя учитывать при сравнении потерь России и Соединенных Штатов.

Как сообщает издание Der Spiegel, бойцы из РФ находились на своем месте базирования и не участвовали на тот момент ни в каких военных действиях. Кроме того, Запад сознательно дезинформировал массового читателя о количество погибших российских добровольцев: как заявил глава «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого в СМИ нередко называют одним из руководителей ЧВК «Вагнер», под Дейр-эз-Зором погибло всего 14 добровольцев, в то время, как в фейковых новостях счет доходил до нескольких сотен человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.