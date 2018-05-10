ОБСЕ осудила попытку поджога украинского телеканала «Интер»

Киев, 10 мая. ОБСЕ осуждает угрозы украинских радикалов в адрес телеканала «Интер» и призывает Украинские власти обеспечить безопасную работу журналистам. Об этом заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

«Я осуждаю вчерашнюю попытку поджога телеканала «Интер» в Киеве. Полиция смогла предотвратить повреждения и травмы. Насилие в принципе неприемлемо. Я призываю власти Украины расследовать нападения и обеспечить безопасные условия для работы журналистов», — написал Дезир в своем микроблоге Twitter.

Напомним, 8 мая в эфире украинского телеканала «Интер» был продемонстрирован анонс праздничного концерта, посвященного Дню Победы, где его ведущие критически прокомментировали процесс «декоммунизации» на Украине. Позднее радикалы устроили пикетирование офиса «Интера». Украинские националисты бросили коктейль Молотова в здание, где находится офис «Интера».