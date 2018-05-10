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Путин подарил юным хоккеистам клюшки из кремлевской новогодней елки
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    Путин подарил юным хоккеистам клюшки из кремлевской новогодней елки

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    Путин подарил юным хоккеистам клюшки из кремлевской новогодней елки

    Сочи, 10 мая. Президент РФ Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, а по окончании игры подарил двум юным болельщикам хоккейные клюшки со своим автографом.

    «Клюшки, которые Путин подарил болельщикам, были сделаны из утилизированной новогодней кремлевской елки», — сообщили в пресс-службе. 

    После игры российский лидер пообщался с болельщиками, сделал автограф на футболках и несколько совместных фотографий. Напомним, что матч в Сочи завершился победой команды «Легенды хоккея» со счетом 12:7.

    За эту команду играет Путин. Глава государства является активным популяризатором хоккея среди молодежи.

    Автор: Ирина Селезнева
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