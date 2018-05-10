Аваков рассказал о сроках готовности плана по «возвращению Донбасса»
Киев, 10 мая. МВД Украины начало работу над планом «возвращения Донбасса» под контроль Киева. По словам главы ведомства Арсена Авакова, уже летом 2018 года он должен быть готов.
Как сообщает пресс-служба МВД, документ будет состоять из двух частей: подготовительной и практической. Основной целью плана является восстановления конституционного строя Украины, «освобождение временно оккупированных территорий», а также «защита прав и свобод наших граждан».
Ранее Аваков представил собственный «план возвращения» Донбасса под названием «Тактика мелких шагов, которым все аплодируют». Тактика Авакова предполагает постепенный захват территории Донбасса с помощью миротворцев, которые затем будут передаваться под контроль Киева.
В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов.