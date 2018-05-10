Сирия сегодня: вывод боевиков из Хомса отложен, на границе САР задержали пятерых лидеров ИГИЛ
Сирия, 10 мая. Стало известно, почему отложен вывод боевиков из Хомса. На границе САР власти Ирака задержали пятерых лидеров ИГИЛ1 (запрещенная в России группировка — прим. ред.). Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.
Вывод боевиков отложен
Вывод третьей группы боевиков и членов их семей с севера провинции Хомс был отложен из-за отказа Турции пропустить колонну через КПП на севере страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление источника в сирийской службе безопасности.
Ранее Анкара без согласия Дамаска ввела свои войска на север провинции Алеппо и в провинцию Идлиб. В настоящее время там действуют турецкие блокпосты. В свою очередь правительство САР при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон достигло соглашения с главарями радикальных исламистов.
Так, в рамках достигнутых договоренностей, террористам, не желающим сложить оружие разрешено с семьями перебраться в провинцию Идлиб или Джараблус. Остальные террористы попадают под действие программы народного примирения и даже могут рассчитывать на объявленную президентом Сирии амнистию.
«Отложено из-за отказа турок пропускать часть первой колонны и вторую колонну в Джараблус на севере Алеппо», — отметил собеседник агентства.
Он же сообщил, что если Турция не изменит своей позиции по данному вопросу, для вывоза террористов будут рассматривать другие места.
На границе с Ираком задержали пять главарей ИГ1
Власти Ирака на пару с «Сирийскими демократическими силами» (СДС) задержали на границе САР пятерых главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство1». Об этом рассказал спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.
«Иракские силы задержали пятерых высокопоставленных лидеров ИГ в координации с СДС в приграничном регионе Ирака и Сирии. Прекрасное сотрудничество закрывает все пути к побегу для террористов ИГ», — написал он на своей странице в микроблоге Twitter.
Подробности задержания, как и фамилии террористов не раскрываются.
Де Мистура примет участие во встрече в Астане
Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет в Астану на встречу по Сирии. Об этом заявил руководитель аппарата спецпосланника Майкл Контэ.
В МИД Казахстана ранее сообщили, что страны-гаранты Астанинского процесса подтвердили проведение девятой встречи высокого уровня по Сирии 14-15 мая в Астане.
«Мы получили приглашение и спецпосланник поедет. Как и ранее, во встрече примет участие и наша техническая группа. Рассчитываем на прогресс по основному вопросу встречи о деэскалации, а также по важным вопросам о заключенных, похищенных и пропавших без вести», — подчеркнул Контэ.
1 Организация запрещена на территории РФ.