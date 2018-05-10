Почему украинский нацизм оказался живучее немецкого. Колонка Евгения Беня

За последние четыре года публичные проявления национал-социализма на Украине практически превратились в привычную повседневность. Так, недавнее избиение националистами 9 мая одного из участников акции «Бессмертный полк» в Киеве никого не удивило ни на самой Украине, ни за ее пределами.

В преддверии Дня Победы заявление на своей странице в Facebook сделал директор украинского Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович. По его словам, дивизия СС «Галичина», которая в годы войны воевала на стороне нацистской Германии, была лучше Красной армии.

«Мобилизованных в дивизию «Галичина» обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу. Но это не из любви немцев к украинцам — они лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых было меньше, чем у россиян», — рассуждает Вятрович.

«В немецкой и советской армиях во Второй Мировой украинцы воспринимались одинаково — как пушечное мясо», — высказался Вятрович.

Оставим, в конце концов, за фокусом нашего внимания очевидное: кощунственность самого сравнения РККА, в рядах которой наши отцы и деды до последней капли крови воевали «за родной огонек», с эсэсовской дивизией. Несомненна и абсурдность измышления, что якобы во время войны представители какой-либо национальности на фронте воспринимались в Красной армии как-то иначе. На передовой у каждого была единственная привилегия — умереть за правое дело.

Но страшнее всего в словах Вятровича то, что он преспокойно сообщает, что дивизия СС «Галичина» выгодно отличалась от Красной армии тем, что там украинцам отводили год на подготовку. При этом украинский историк «смущенно» умалчивает о том, к какому и с кем «бою» в отведенный фашистами год готовили в «Галичине». Напомним об этом вместо Вятровича.

Вспомним про украинских эсэсовцев и бандеровцев, которые были не только верными прислужниками фашистов, но и с удовольствием тщательно готовили и выполняли карательные операции. Эти изуверы резали на части польских, еврейских, русских, русинских младенцев, вырезали плоды из чрева матерей, травили газом и сжигали живьем детей, стариков и женщин чаще не по приказу, а «по зову сердца». Степан Бандера, Роман Шухевич, Роман Сушко, Ярослав Стецко, Тарас Чупринка, Алексей Левадоновский… Эти и другие палачи и предатели — бандеровцы, эсэсовцы и гестаповцы — теперь считаются «хероями Украины».

Напомним про Бабий Яр и про то, что почти миллион евреев были замучены на оккупированной фашистами Украине («Еврейская энциклопедия Украины». Под ред. И.М. Левитаса. Киев, 2000), а большинство из них — руками украинских нацистов.

Весной 1943 года на Волыни начались масштабные этнические чистки. Эту преступную акцию проводили не немцы, а украинские нацисты, стремившиеся «очистить» территорию Волыни от польского населения. Каратели окружали польские села и колонии, а затем приступали к убийствам. Убивали женщин, стариков, детей, грудных младенцев. Расстреливали, избивали дубинами, рубили топорами. Трупы уничтоженных поляков хоронили где-нибудь в поле, грабили их имущество, поджигали напоследок дома. На месте сел оставались обгоревшие развалины.

Доходило до того, что в некоторых населенных пунктах сами жители расправлялись с живущими рядом евреями, поляками и русинами, а потом хоронили убитых односельчан «неправильной» национальности.

Нынешние украинские власти ведут себя так, как будто ничего этого вообще не было, поскольку если они об этом вспомнят, то мир может под другим углом взглянуть на выдавливание из преподавания на Украине русского и других «нетитульных» языков, на запрет и глумление над георгиевской ленточкой, на осквернение памятников…

И притом, что миллионы украинцев, не щадя живота своего, сражались в многонациональной Красной армии, и сотни тысяч из них сложили головы в войне с фашизмом (вечная им память!), высокомерным чванством на фоне беспамятства пронизаны слова Порошенко, будто бы «именно солдатам Украины удалось одолеть нацизм, и без них война продолжалась бы дольше».

Хотелось бы еще напомнить дурацкие сообщения украинских СМИ о том, что Порошенко присутствовал при подписании акта капитуляции Германии как раз в свете другого перла украинского лидера: «Киевские князья опрометчиво основали Москву». (Москву из поселения в город древнерусского значения, как известно, превратил владимирский князь Юрий Долгорукий, и позднее владимирские же князья перенесли столицу Руси в Москву из Владимира).

По сути, высказывания Порошенко из того же ряда, что китайцы произошли от укров, исход из Египта совершили укры, что амазонки — украинки, а украинцы создали Канаду и построили государство Израиль. И на фоне всей такой трескотни совсем недавно тысяча львовян отметила 75-летие со дня создания дивизии СС «Галичина» массовым шествием. «Марш величия и духа», организованный местным отделением «Национального корпуса», прошел от памятника Бандере по центральным улицам города. Участники акции скандировали «Галичина» — дивизия героев!», «Слава нации — смерть врагам», «Бандера, Шухевич — герои Украины», «Слава Украине — героям слава!»

20 апреля депутат Львовского горсовета от запрещенной в России партии «Свобода», львовская учительница Марьяна Батюк разместила в Facebook поздравление с днем рождения Адольфа Гитлера, которое впоследствии исчезло с ее страницы. Председатель же партии «Свобода» Олег Тягнибок еще в 2012 году был включен Центром Симона Визенталя в ТОП-10 антисемитов всего мира.

Вот только одно из ряда высказываний Тягнибока о бандеровцах: «Они не боялись, как и мы сейчас не должны бояться, они повесили автомат на шею и пошли в те леса, они готовились и боролись с москалями, боролись с немцами, боролись <...> и с другой нечистью, которая хотела забрать у нас наше украинское государство… Нужно отдать Украину, наконец, украинцам».

Если заговорить в Мюнхене с любым местным жителем о Гитлере, то он в лучшем случае оценит фюрера кратко и брезгливо, в самом худшем — стыдливо опустит глаза. Почему же на Украине зараза нацизма оказалась такой живучей?

На протяжении своей истории германцы выявили одержимость идеей торжества немецкого духа. Отчасти отсюда и пророс ядовитый всход немецкого национал-социализма XX века. Притязания Германии на мировое господство предчувствовал Достоевский. Немцы издавна презирали славян еще более, чем католичество, из которого в массе ушли в лютеранство. У них была историческая потребность вершить мировую историю. Мысль об объединении Европы под германским началом не давала им покоя. Европейские империи прошлого складывались путем победоносных войн. Таковы империи Карла Великого, Габсбургов, Наполеона. Однако самое уродливое воплощение это нашло в Рейхе Гитлера, маниакально зацикленного на превосходстве арийской расы. Третий рейх оказался единственным государством в Западной Европе, основанным не на социальных, экономических или политических принципах, а на человеконенавистнических суевериях и магизме.

Для подчинения человека были использованы оккультные практики — сложный церемониал, торжественные песнопения, ритмичное скандирование, особый ораторский стиль речи, символика цвета и света... А далее — жертвоприношения миллионов представителей «несовершенных» рас во имя Великой Германии.

Едва ли не каждый современный немец отдает себе отчет в том, что германский национал-социализм не мог не привести и привел Германию к краху, к огромным людским потерям в годы войны, к четырем десятилетиям расколотой страны. Нюрнбергский процесс для педантичной и исполнительной германской нации, хочется надеяться, стал уроком и назиданием на столетия вперед. Публичный суд над германским национал-социализмом прошел как в общецивилизационном масштабе, так коснулся и самосознания немецкого народа. Словом, древний и давно сформировавшийся европейский народ в зрелом уже возрасте столкнулся с заразой нацизма.

Совсем иная ситуация с Украиной. Даже известный идеолог украинства Михаил Грушевский, известный как автор «Истории Украины-Руси», в начале ХХ века утверждал, что формирование особого украинского этноса, отличного от других восточных славян, только находится в процессе. Как известно, в Средневековье само современное название этой страны встречалось в древнерусском языке с ударением на втором слоге и просто-напросто обозначало «окраину».

Только в XVI-XVIII веках Украина стала названием конкретного региона наравне с наименованиями других историко-этнографических территорий (Волынь, Подолье, Покутье, Северщина, Червоная Русь). Это название закрепляется за Средним Приднепровьем (Южной Киевщиной и Брацлавщиной) — территорией, находящейся под контролем казаков. Жителей этих земель стали называть украинцами, украинными людьми или украинниками. На географическую, а не этническую привязку понятия указывает то, что украинцами называли также служилую польскую шляхту на тех территориях. Да и по части исторической и современной государственности Украина объективно не отличается опытом, сопоставимым с харизматичными государственными образованиями.

Украинский национал-социализм, в отличие от немецкого, это не фанатичное умопомрачение зрелого человека, а истерика тинейджера, сопровождающая его крайне осложненное развитие.

Такой «херой» в пассионарном состоянии способен на любые маргинальные действия, подчас даже лишенные мотивации. В отличие от германского, украинский национал-социализм еще не был должным образом подвергнут суду историей и даже публичному легитимному осуждению. Напротив, в СССР после войны, чтобы не бросать тень на дружбу народов, ставшую залогом Победы в великой войне, в принципе закрыли глаза на то, что творилось на оккупированной украинской земле. В те годы тему обходили обтекаемой формулировкой: «Предатели встречались везде».

«Хроническая болезнь роста», не вылеченная, а загнанная вглубь, тем более последовательно замалчивалась при Хрущеве и Брежневе, которые даже не способны были близко оценить, какие мины замедленного действия остались после войны лежать необезвреженными на украинской земле. Напротив, Брежнев по дремучему недомыслию еще и нашпиговывал политбюро ЦК КПСС и аппарат КГБ своими земляками со славной Днепропетровщины и окрестных регионов, что было прямым проявлением бытового национализма на государственном уровне.

Украинский нацизм — это инфантильный бездушный тинейджер, способный убивать и крушить все вокруг себя. Несовершеннолетний преступник, не имеющий представления о покаянии и муках совести, теряющий человеческий облик и безнаказанно дуреющий от мыслей о крови миллионов безвинных жертв, пролитой карателями из ОУН и дивизии СС «Галичина». Никто сейчас ни на Украине, ни на покровительствующем ей Западе не может, а главное, не хочет останавливать и перевоспитывать этого монстра.

Опасность для России украинского нацизма предвидели в первой половине XX века выдающиеся мыслители русского зарубежья Георгий Федотов и Иван Ильин. Еще в конце 1920-х годов Федотов писал, что развал СССР начнется с усиления украинского национализма, который питается в первую очередь не идеями национального возрождения, а русофобией, и основывается не на созидании, а на разрушении, противопоставлении украинцев русской истории и России.