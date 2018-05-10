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Политика
Глава Ирана потребовал «компенсации» за выход США из ядерного соглашения
Политика
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    Глава Ирана потребовал «компенсации» за выход США из ядерного соглашения

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    Глава Ирана потребовал «компенсации» за выход США из ядерного соглашения

    Тегеран, 10 мая. Участники соглашения по иранской ядерной программе должны «компенсировать» выход США из договора, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом.

    Эроган назвал «ошибочным и неправильным» решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по ядерной программе. По словам турецкого лидера, эта сделка необходима для для безопасности в регионе, а также является гарантией стабильности.

    «Европа и в особенности пять сторон, участвовавших в переговорах с Ираном, в течение короткого оставшегося срока должны четко и ясно определить позицию и шаги, чтобы компенсировать выход США из соглашения», — в свою очередь заметил Роухани.

    Глава Ирана потребовал «компенсации» за выход США из ядерного соглашения

    Ранее Иран заверил Россию, что намерен выполнять свои обязательства, прописанные в соглашении по ядерной программе.

    Автор: Катерина Тимошенская
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