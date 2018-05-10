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Арестованный в Греции россиянин Винник написал явку с повинной
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    Арестованный в Греции россиянин Винник написал явку с повинной

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    Арестованный в Греции россиянин Винник написал явку с повинной

    Афины, 10 мая. Арестованный в Греции по запросу США гражданин РФ Александр Винник заявил о готовности дать показания об известных ему в России преступлениях. Как стало известно, россиянин уже написал явку с повинной следствию РФ.

    «Винник написал явку с повинной в РФ, в которой говорится, что он знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий, — сообщил журналистам источник, близкий к расследованию. — Винник заявил, что готов дать показания в России и помочь в расследовании», передает РИА Новости

    Американская сторона обвиняет Александра Винника в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания 4 млрд долларов. 4 октября суд в Греции постановил экстрадировать россиянина в США.

    В сентябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не следят за делом россиянина.

    Автор: Тимур Румянцев
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