Арестованный в Греции россиянин Винник написал явку с повинной

Афины, 10 мая. Арестованный в Греции по запросу США гражданин РФ Александр Винник заявил о готовности дать показания об известных ему в России преступлениях. Как стало известно, россиянин уже написал явку с повинной следствию РФ.

«Винник написал явку с повинной в РФ, в которой говорится, что он знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий, — сообщил журналистам источник, близкий к расследованию. — Винник заявил, что готов дать показания в России и помочь в расследовании», передает РИА Новости.

Американская сторона обвиняет Александра Винника в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания 4 млрд долларов. 4 октября суд в Греции постановил экстрадировать россиянина в США.

В сентябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не следят за делом россиянина.