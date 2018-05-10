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Лукашенко поздравил Медведева с назначением на пост премьер-министра РФ
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    Лукашенко поздравил Медведева с назначением на пост премьер-министра РФ

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    Лукашенко поздравил Медведева с назначением на пост премьер-министра РФ

    Минск, 10 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Медведева с утверждением на должность премьер-министра России. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что Минск высоко ценит братские и дружественные отношения с Российской Федерацией, в рамках которых реализуются масштабные интеграционные проекты.

    «Убежден, что выработка правительствами наших государств взаимоприемлемых решений по вопросам двусторонних торгово-экономических отношений будет в полной мере соответствовать интересам народов, повышению их благосостояния», — говорится в сообщении.

    Напомним, 8 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на пост главы правительства после того, как Госдума одобрила его кандидатуру.

    Автор: Алексей Громов
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