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Пенсию ветеранов Великой Отечественной войны удвоят в Грузии
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    Пенсию ветеранов Великой Отечественной войны удвоят в Грузии

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    Пенсию ветеранов Великой Отечественной войны удвоят в Грузии

    Тбилиси, 10 мая. Правительство Грузии планирует удвоить пенсию ветеранов Великой Отечественной войны, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства.

    Квирикашвили рассказал о встрече с ветеранами в День Победы. Он отметил, что это 9 мая было «эмоционально насыщенным».

    «Эти люди — герои, которые не пожалели сил для спасения своей страны и, конечно же, заслуживают уважения… — заметил глава грузинского правительства. — Я провел переговоры с несколькими членами правительства, в частности, экономического блока. Хочу заявить о шаге с нашей стороны, который выражает благодарность – ветеранам Второй мировой войны будет удвоена пенсия».

    Пенсию ветеранов Великой Отечественной войны удвоят в Грузии

    На территории Грузии проживают порядка 650 ветеранов. На данный момент их пенсия варьируется от  77  до 230 долларов — в зависимости от воинского звания и выслуги лет.

    Ранее сообщалось, что 95 ветеранов наблюдали за Парадом Победы в Петербурге с установленных перед Зимним дворцом трибун.

    Автор: Катерина Тимошенская
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