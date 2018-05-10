Пенсию ветеранов Великой Отечественной войны удвоят в Грузии

Тбилиси, 10 мая. Правительство Грузии планирует удвоить пенсию ветеранов Великой Отечественной войны, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства.

Квирикашвили рассказал о встрече с ветеранами в День Победы. Он отметил, что это 9 мая было «эмоционально насыщенным».

«Эти люди — герои, которые не пожалели сил для спасения своей страны и, конечно же, заслуживают уважения… — заметил глава грузинского правительства. — Я провел переговоры с несколькими членами правительства, в частности, экономического блока. Хочу заявить о шаге с нашей стороны, который выражает благодарность – ветеранам Второй мировой войны будет удвоена пенсия».

На территории Грузии проживают порядка 650 ветеранов. На данный момент их пенсия варьируется от 77 до 230 долларов — в зависимости от воинского звания и выслуги лет.

Ранее сообщалось, что 95 ветеранов наблюдали за Парадом Победы в Петербурге с установленных перед Зимним дворцом трибун.