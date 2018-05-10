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Гаага признала Крым российским: в Сети отреагировали на решение суда о компенсации Украине
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    Гаага признала Крым российским: в Сети отреагировали на решение суда о компенсации Украине

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    Гаага признала Крым российским: в Сети отреагировали на решение суда о компенсации Украине

    Москва, 10 мая. Арбитраж в Гааге вынес решение по искам 18 украинских компаний к России, которые понесли убытки из-за присоединения полуострова. В общей сложности Украине присудили выплатить 159 млн долларов. 

    Россия не признает юрисдикцию Гааги, в МИД РФ отметили, что проверят эту информацию. Пользователи из РФ отреагировали на решение международного суда. 

    «Готовьте свои мешки для денег, господа депутаты», — посмеялся пользователь Болдуин.

    «Ну вот они решили сторговаться на 160 миллионах, надо же чем-то пополнять пустой украинский бюджет», — написал Сергей.

    Гаага признала Крым российским: в Сети отреагировали на решение суда о компенсации Украине

    Многие считают, что Киева подобные иски — это возможность для президента и премьера Украины — Петра Порошенко и Владимира Гройсмана найти средства на пополнение бюджета. 

    «Где эта Гаага, ее даже на карте-то не видно», — пошутил  Герман, считая, что выполнять решение Третейского суда не стоит.

    Тем не менее, подобное решение Гааги означает буквальную продажу Крыма, которая легализуется на международном уровне, считают россияне.

    Гаага признала Крым российским: в Сети отреагировали на решение суда о компенсации Украине

    «Цена продажи Крыма — $160 млн. После этого украинцы могут не рассказывать про оккупацию Крыма и что они его вернут — они его продали, международный суд подтвердил сделку», — написал Александр.

    «Значит Гаага признала Крым российским, раз такое решение вынесли судьи», — решил Иван.

    «То есть долг Украины в три миллиарда долларов они забыли упомянуть?» — поинтересовался пользователь Хаммер.

    Автор: Ирина Селезнева
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