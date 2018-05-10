Гаага признала Крым российским: в Сети отреагировали на решение суда о компенсации Украине

Москва, 10 мая. Арбитраж в Гааге вынес решение по искам 18 украинских компаний к России, которые понесли убытки из-за присоединения полуострова. В общей сложности Украине присудили выплатить 159 млн долларов.

Россия не признает юрисдикцию Гааги, в МИД РФ отметили, что проверят эту информацию. Пользователи из РФ отреагировали на решение международного суда.

«Готовьте свои мешки для денег, господа депутаты», — посмеялся пользователь Болдуин.

«Ну вот они решили сторговаться на 160 миллионах, надо же чем-то пополнять пустой украинский бюджет», — написал Сергей.

Многие считают, что Киева подобные иски — это возможность для президента и премьера Украины — Петра Порошенко и Владимира Гройсмана найти средства на пополнение бюджета.

«Где эта Гаага, ее даже на карте-то не видно», — пошутил Герман, считая, что выполнять решение Третейского суда не стоит.

Тем не менее, подобное решение Гааги означает буквальную продажу Крыма, которая легализуется на международном уровне, считают россияне.

«Цена продажи Крыма — $160 млн. После этого украинцы могут не рассказывать про оккупацию Крыма и что они его вернут — они его продали, международный суд подтвердил сделку», — написал Александр.

«Значит Гаага признала Крым российским, раз такое решение вынесли судьи», — решил Иван.