Пожар возник на шахте «Распадская» в Кемеровской области

Кемерово, 10 мая. На шахте «Распадская» в Кемеровской области возник пожар. Ведется эвакуация почти 200 горняков, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Как стало известно ФАН, в результате короткого замыкания в шахте «Распадская» возникло задымление. Сотрудников оперативно перевели с участка возгорания в безопасное место.

В настоящее время проходится эвакуации 185 человек. Источники сообщают, что на поверхности уже находятся 40 человек. Остальные люди — вне опасности.

Ранее, в начале моя, сообщалось, что горняк, оставшийся под землей при обрушении шахты в Туве, найден мертвым.