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Пожар возник на шахте «Распадская» в Кемеровской области
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    Пожар возник на шахте «Распадская» в Кемеровской области

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    Пожар возник на шахте «Распадская» в Кемеровской области

    Кемерово, 10 мая. На шахте «Распадская» в Кемеровской области возник пожар. Ведется эвакуация почти 200 горняков, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Как стало известно ФАН, в результате короткого замыкания в шахте «Распадская» возникло задымление. Сотрудников оперативно перевели с участка возгорания в безопасное место.

    В настоящее время проходится эвакуации 185 человек. Источники сообщают, что на поверхности уже находятся 40 человек. Остальные люди — вне опасности.

    Ранее, в начале моя, сообщалось, что горняк, оставшийся под землей при обрушении шахты в Туве, найден мертвым.

    Автор: Алексей Громов
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