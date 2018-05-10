Макрон назвал «плохим примером» выход США из ядерной сделки с Ираном

Париж, 10 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выход США из соглашения по иранской ядерной программе служит плохим примером нарушения одной из ведущих держав мира своих обязательств, а также оказывает негативное влияние на основы международного права.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«Мы являемся ведущими мировыми державами, и никогда не будет правильным нам самим не соблюдать международное право, поддержанию которого мы способствуем, поскольку мы в некотором роде являемся гарантами международного порядка», — сказал Макрон.

Он также добавил, что действия Вашингтона являются ошибочными, поскольку могут привести к тому, что «Иран возобновит свою ядерную программу». По его словам, Франция вместе с другими странами Евросоюза, несмотря на решение США, намерена и дальше выполнять условия соглашения с Ираном.

Напомним, в 2015 году Иран, Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома, в результате чего был принят Совместный всеобъемлющий план действий, который снимал с Ирана экономические и финансовые санкции Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.