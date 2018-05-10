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Премьер Венгрии об идее «Соединенных Штатов Европы»: ЕС должен вернуться к реальности
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    Премьер Венгрии об идее «Соединенных Штатов Европы»: ЕС должен вернуться к реальности

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    Премьер Венгрии об идее «Соединенных Штатов Европы»: ЕС должен вернуться к реальности

    Москва, 10 мая. Евросоюзу следует оставить идею о «Соединенных Штатах Европы». Соответствующее заявление сделал в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Европейский союз должен отказаться от бредовых кошмаров о «Соединенных Штатах Европы», — цитирует агентство Reuters слова Орбана. — ЕС должен вернуться к реальности. И в качестве первого шага там должны пересмотреть свою позицию по миграции».

    Премьер-министр подчеркнул, что Венгрия будет вести борьбу против принудительных квот на мигрантов, а также намерена защищать свои границы.

    Напомним, лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц призвал Евросоюз к углублению интеграции и созданию «Соединенных Штатов Европы» к 2025 году. Политик также заявил, что намерен представить странам-членам ЕС соглашение для ратификации.

    Автор: Тимур Румянцев
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