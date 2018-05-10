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На Украине раскрыли коррупционные схемы на 15 предприятиях оборонного сектора
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    На Украине раскрыли коррупционные схемы на 15 предприятиях оборонного сектора

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    На Украине раскрыли коррупционные схемы на 15 предприятиях оборонного сектора

    Киев, 10 мая. Следователи украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) раскрыли коррупционные схемы на пятнадцати предприятиях ВПК страны, где основную роль играли чиновники, сообщает пресс-служба ведомства.

    Детективы НАБУ зафиксировали факты, которые стали основанием для открытия 15 уголовных дел. В результате коррупционных действий по предварительным оценкам Украине нанесен ущерб в размере более $26 млн. По данным бюро, каждый второй подозреваемый относится к числу украинских чиновников. 

    Ранее The New York Times опубликовал статью, в котором власти Украины обвинялись в распространении коррупции в оборонном секторе. Огромные расходы Киева на нужды безопасности связывают с колоссальной коррупцией, которая мешает развитию страны. 

    Автор: Ирина Селезнева
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