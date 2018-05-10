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10 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Кремле назвали сроки формирования правительства
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    10 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Кремле назвали сроки формирования правительства

    Россия и Иран продолжат координацию по ядерной сделке. В Кремле назвали сроки назначения нового правительства. Депутат Госдумы заявил, что Украина должна компенсировать крымчанам годы разрухи. Владимир Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
    19:21 10 Мая 2018
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    Россия и Иран продолжат координацию по ядерной сделке

    10 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Кремле назвали сроки формирования правительства

    Россия и Иран продолжат плотную координацию по ядерной сделке в интересах обеспечения двустороннего сотрудничества. Об этом завил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране. В центре обсуждения была тема перспектив реализации соглашений по иранскому атому после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из сделки. Теперь договоренность будет действовать между Ираном и «пятеркой» других стран. Речь идет о России, Британии, КНР, Франции и ФРГ.

    В Кремле обозначили сроки формирования нового правительства

    10 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Кремле назвали сроки формирования правительства

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о назначении в ближайшее время нового правительства страны и администрации президента. В Кремле уточняют, что формирование произойдет на этой или следующей неделе. Напомним, 7 мая, состоялась инаугурация главы государства, после которой правительство ушло в отставку. 

    Депутат Госдумы заявил, что Украина должна компенсировать крымчанам годы разрухи

    10 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Кремле назвали сроки формирования правительства

    Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко ответил на заявление украинского «Нафтогаза», о потерянных восьми миллиардах долларов инвестированных в Крым. По словам чиновника «жители полуострова наоборот, постоянно страдали от выкачивания средств из регионального бюджета». Козенко отметил, это Киев должен компенсировать «каждому крымчанину годы разрухи, энергетической, транспортной, водной и экономической блокады».

    Владимира Путина 15 мая ждут на открытии Крымского моста

    10 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Кремле назвали сроки формирования правительства

    И в продолжение темы, уже в этом месяце откроется Крымский мост. Точной даты в Кремле пока не называют, но по предварительной информации, это случится 15 мая. Участие в церемонии президента России также не подтверждается, но, по словам Дмитрия Пескова, такое мероприятие без Владимира Путина представить сложно. Добавим, переправа через Керченский пролив станет самой большой в стране. 

    Президент России сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги

    10 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Кремле назвали сроки формирования правительства

    Президент России сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце «Большой» в Сочи. Его товарищами по команде стали Сергей Шойгу и хоккеисты: Павел Буре, Валерий Каменский, Александр Могильный, Вячеслав Фетисов и другие. Перед началом встречи Путин принял участие в церемонии награждения победителей Лиги чемпионов НХЛ — команды «Флагман» из Ленинградской области.
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