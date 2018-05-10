Путина хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Москва, 10 мая. Общественные и политические организации России планируют запустить сбор подписей на выдвижение президента страны Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявил глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов во время открытия выставки «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества. Бессмертный полк».

Шаманов рассказал о планах ряда общественных и политических организаций России организовать сбор подписей о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира. Глава думского комитета отметил, что выдвинуть российского президента на эту премию хотят Российская общественная организация, объединяющая Героев СССР, России, полных кавалеров Орденов славы, а также руководство «Бессмертного полка».

Он выразил мнение, что Путин является олицетворением международного движения «Бессмертный полк», целью которого стоит сохранить память о героях-освободителях, победивших фашистскую армию.