Сам стал проблемой: Олейник прокомментировал переговоры Порошенко с Меркель и Макроном

Вопрос о возможности введения миротворческих войск ООН в Донбасс обсудил Петр Порошенко на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. С таким заявлением выступил украинский лидер.

«Мы тщательно обсудили возможные наши шаги,«дорожную карту» имплементации минских соглашений обязательно с использованием элемента миротворцев», — отметил Порошенко.

По мнению президента Украины, без миротворцев невозможно обеспечить исполнение минских соглашений. Как считает украинский политик Владимир Олейник, введение миротворческих войск не поможет решить проблему на Донбассе.

«Порошенко столько всего хочет, понять бы, как это все реализовать, — говорит Олейник. — Я не представляю, как можно решать такую задачу, не спросив другую сторону конфликта — Донецкую и Луганскую народные республики. Есть и еще один участник нормандского формата — Россия. И Киев ошибается, что такие решения можно принимать за спиной. Этот номер не пройдет. Потому что очень уж разное у сторон понимание задач миротворцев. Согласно последним исследованиям на Украине, люди главным вопросом считают не повышение зарплат или пенсий, а установление мира. А что такое миротворческая миссия? Это замороженный конфликт. И он всегда может обостриться. А для того, чтобы наступил мир, надо сменить украинскую власть. Потому что мир — это умение разговаривать с тем, кто имеет другую точку зрения».

В интервью Федеральному агентству новостей Олейник подчеркнул: Порошенко уже давно стал проблемой и для Меркель, и для Макрона.

«Порошенко думает, что миротворческая миссия должна взять под контроль границы и территорию Украины. Вот тогда-то националисты всем все припомнят — руки у них будут развязаны. А Россия, ДНР и ЛНР считают, что миротворческая миссия должна быть в пределах линии разграничения. А вообще, надо этот конфликт решать, а не замораживать. Кстати, интересно, что Меркель с Макроном отказались выходить к прессе вместе с Порошенко. Я считаю, что они просто провели ему воспитательную работу по всем направлениям, потому что он уже стал для них не решением проблемы, а самой проблемой».

Напомним, 30 апреля украинский президент сменил формат антитеррористической операции (АТО) на операцию Объединенных сил (ООС) на территории Новороссии.

Руководство ДНР и ЛНР считает, что такое решение только поспособствует обострению конфликта.

Меж тем, самым оптимальным вариантом разрешения кризиса Киев считает введение миротворческих сил. Российская сторона тоже не против миротворцев, но только в том случае, когда задача военных – обеспечивать безопасность ОБСЕ.