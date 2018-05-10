Защитить от манипуляторов: депутат ГД назвал цель проекта о наказании за привлечение детей к митингам

Госдума одобрила законопроект, ужесточающий ответственность за вовлечение подростков в несанкционированные митинги до 500 тысяч рублей и ареста на 15 суток.

По словам одного из инициаторов законопроекта, заместителя руководителя генерального советапартии «Единая Россия» депутата Госдумы Евгения Ревенко, за весь 2017 год за участие в несанкционированных акциях было задержано 475 подростков, а на одной акции 5 мая 2018 года —уже 223. Это итог активной агитационной и пропагандистской работы политических манипуляторов среди молодежи, особеннов социальных сетях.

«Наша главная цель — защитить детей и подростков от политических аферистов, манипуляторов, — рассказал в интервью Федеральному агентству новостей Евгений Ревенко. — Организаторы несогласованного митинга должны отвечать за все, что происходит на нем. И если они видят, что их акция собрала большое количество несовершеннолетних, и ничего в связи с этим не предпринимают, то должны нести за это ответственность. Проблема даже не столько в самих призывах к акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм. Когда подростки хватаются за булыжники и оказывают сопротивление полиции, это шаг к беззаконию».

По данным правоохранительных органов, более 16% задержанных участников таких мероприятий —несовершеннолетние.

«Молодые люди, подростки очень подвластны внешнему влиянию, — прокомментировал ФАН психолог, кандидат психологических наук Александр Невеев. — В этом возрасте зачастую человек находится в конфликте с внешним миром. Поэтому молодежь — это настоящий подарок для политических спекулянтов».

По мнению Невеева, раннее вовлечение в политику грозит подросткам «каскадом маргинализации» — быстрому и незаметному переходу от простого участия в политических акциях к столкновению с полицейскими и распространению экстремистских материалов.

«Увлекшись на какое-то время этой стороной жизни, молодой человек упускает время, которое он должен был бы потратить на получение образования, и приобретает черты хронического активиста, — считает эксперт. — Само собой, человек такого склада будет иметь целый ряд проблем, и выжить в современном мире ему будет сложно, он незаметно превращается в разрушителя, в «свободный радикал», уничтожающий все вокруг себя».

Главную опасность раннего вовлечения подростков в несанкционированные митинги эксперт по вопросам ответственности несовершеннолетних, профессор кафедры уголовного права юридического факультета РГПУ им. А.И. Герцена Анатолий Комарницкий видит в их виктимизации.

«Во время запрещенной акции, несанкционированного митинга ребенок может стать жертвой преступления или провокаций, — поясняет Комарницкий. — Если подросток участвует в беспорядках, что с ним должны делать полиция или ОМОН? Взять, что называется, под белы ручки, а это — опасность жизни, здоровью. Поэтому я за то, чтобы привлекались взрослые, которые воздействуют на подростков. Ответственность за это необходимо прописать не только в КоАП, но и в главе 20 Уголовного кодекса «Защита несовершеннолетних и семьи».

По словам Комарницкого, в случае если ребенка задержали за участие в несанкционированном митинге, его могут оставить на три часа в отделении полиции, выясняя его участие и личность, а затем по законодательству обязаны пригласить родителей и передать ребенка им.

«Впрочем, сейчас передают родителям ребенка до 16 лет, а подросток от 16 до 18 лет уходит самостоятельно, — говорит Комарницкий. — Постановка на учет после этого ему не грозит, участие в несанкционированном митинге — это лишь административное правонарушение. Но если у него будет серия административных правонарушений, то его, конечно, уже поставят на профилактический учет в ОДН. Я 10 лет проработал начальником инспекции по делам несовершеннолетних в 1990-ые годы. Что такое учет был тогда и сейчас? Это разные вещи. Сейчас подросткам это не грозит ничем, никаких последствий, при нормальном подходе сотрудников полиции, родителей. Детей надо не наказывать, а любить. А взрослых, которые вовлекают несовершеннолетних либо в административное, либо в уголовное преступление, нужно наказывать».

Депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Алена Аршинова тоже участвовала в работе над этим законопроектом. Она считает, что речь не идет о введении какого-либо нового запрета. Вовлечение несовершеннолетних в участие в незаконной акции — это и так уже противозаконно. Но в последнее время подобные случаи участились.

«Цель нашего законопроекта — исключить риск причинения вреда жизни и здоровью детей, — пояснила Аршинова. — Он направлен не против несовершеннолетних и их участия в митингах, а против лиц, вовлекающих их в незаконные политические акции (несанкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикеты). В каждом конкретном случае вину и ответственность лица, вовлекшего несовершеннолетнего в участие в незаконной акции, будет устанавливать суд».

Эксперты поддерживают в целом законопроект, указывая на отдельные шероховатости, требующие доработки.

«Надеюсь, будет учтена недоработка учителей, родителей, которые «прошлепали» момент, когда ребенок пошел без их ведома на несанкционированную политическую акцию, — говорит профессор Комарницкий. — Необходимо также выделить категории взрослых: или это воспитатель в детском доме, который недосмотрел, директор, учитель или классный руководитель».

Также нужно дифференцировать категорию взрослых, считает эксперт. Например, на несанкционированный митинг подростка пригласил 19-летний друг во дворе — это одна категория взрослых. А если ребенка папа взял с собой на митинг? Это квалифицирующий признак — родитель.

Бывают и такие ситуации, когда молодой классный руководитель говорит: «Пошли ребята, кто со мной?» Разве это не более ответственно? А почему не спросить с классного руководителя, родителя, воспитателя, если это происходило в урочное время.

Профессор Комарницкий обращает внимание на недоработку в законопроекте: призывая прийти на тот или иной несанкционированный митинг, организатор, как правило, обращается не к какой-то возрастной категории, а к широким слоям пользователей. Поэтому нужно оговорить, считает он, что любые призывы к участию в несанкциоированных митингах, в том числе и через интернет, являются квалифицирующими признаками, «и за это строго нужно наказывать».

«Какая разница, кто именно вовлек? — не соглашается Евгений Ревенко. — Когда, к примеру, происходит убийство, неважно, кто убил — родственник или незнакомый человек, зачем нужна дифференциация? Этот законопроект направлен в большей степени на организаторов несанкционированных митингов, которые вовлекают в них несовершеннолетних. Что касается доказательств — то это вопрос к суду».

Специалисты надеются, что новый законопроект поможет изменить ситуацию. Но для этого нужен максимум усилий.