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Трамп заявил о поимке пяти самых разыскиваемых лидеров ИГ
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    Трамп заявил о поимке пяти самых разыскиваемых лидеров ИГ

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    Трамп заявил о поимке пяти самых разыскиваемых лидеров ИГ

    Вашингтон, 10 мая. Американский президент Дональд Трамп в своем twitter написал о поимке пяти самых разыскиваемых лидеров террористической организации ИГ1

    «Пять наиболее разыскиваемых лидеров ИГ только что пойманы», — отметил президент Соединенных Штатов.

    В свою очередь, спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк также подтвердил, что операция по задержанию пятерых лидеров ИГ была проведена властями Ирака при содействии «Сирийских демократических сил».

    «Прекрасное сотрудничество закрывает все пути к побегу для террористов ИГ», — отметил он.

    Отметим, международная коалиция по борьбе с ИГ, возглавляемая США, (куда входит и Франция) действует в Сирии фактически незаконно, без разрешения официальных властей Сирии. 

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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