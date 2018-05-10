Трамп заявил о поимке пяти самых разыскиваемых лидеров ИГ

Вашингтон, 10 мая. Американский президент Дональд Трамп в своем twitter написал о поимке пяти самых разыскиваемых лидеров террористической организации ИГ1.

«Пять наиболее разыскиваемых лидеров ИГ только что пойманы», — отметил президент Соединенных Штатов.

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018

В свою очередь, спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк также подтвердил, что операция по задержанию пятерых лидеров ИГ была проведена властями Ирака при содействии «Сирийских демократических сил».

«Прекрасное сотрудничество закрывает все пути к побегу для террористов ИГ», — отметил он.

Отметим, международная коалиция по борьбе с ИГ, возглавляемая США, (куда входит и Франция) действует в Сирии фактически незаконно, без разрешения официальных властей Сирии.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.