Сирия, 10 мая. В результате ударов ИГ1 по Дамаску пострадали мирные жители. Автомобиль «Джейш Аль-Иззы» подорвался на мине на юге Идлиба. ВС Ирака опасаются новых вылазок ИГ в преддверии парламентских выборов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: лишились разведывательного беспилотника к югу от Дамаска.

«Исламское государство»1: ударило по жилым кварталам города Дамаск, пострадали мирные жители.

Сирийская свободная армия** (ССА): организовала демонстрации, требуя у Турции разрешить проблемы с задержкой эвакуации исламистов в Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии в северной части провинции Хама.

«Джейш Аль-Изза»: лишилась автомобиля в результате взрыва в южной части Алеппо, о потерях боевиков в живой силе не сообщается.

ВС Ирака: возобновили спецоперации против «спящих ячеек» ИГ в районе сирийско-иракской границы.

Курды: захватили одного из бойцов союзников САА к северу от города Хасака; пополняют свои ряды в Хасаке.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Syria Watan News сообщает о том, что боевики «Исламского государства» обстреляли жилые кварталы Аль-Казаз и Аз-Захира в городе Дамаск. По предварительным данным, под ударами ИГИЛовцев несколько мирных жителей получили ранения. Кроме того, военный источник в социальной сети Twitter (MrKyruer), ссылаясь на медиа-портал террористической группировки, утверждает, что джихадисты сбили разведывательный беспилотник Сирийской арабской армии (САА) над районом Аль-Ярмук к югу от столицы. Правительственные СМИ данные сведения пока не подтверждали.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (anteebah_alSham) сообщает о том, что в городе Аль-Баб в северной части провинции Алеппо вспыхнули демонстрации радикалов Сирийской свободной армии (ССА). Исламисты недовольны задержкой ввода конвоев боевиков, эвакуированных из южных районов Дамаска, и требуют у турецких военнослужащих, которые курируют въезд джихадистов в северные районы Алеппо, разрешить автобусам беспрепятственный въезд. В настоящий момент ввод радикалов приостановлен. Напомним, ранее Турция также обращалась к России с просьбой отложить вывоз исламистов из Хомса до тех пор, пока уже прибывшие боевики не будут доставлены в лагеря для перемещенных лиц.

Провинция Идлиб

Мощный взрыв произошел в южной части провинции Идлиб. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (dorarsite), на мине подорвался автомобиль группировки «Джейш Аль-Изза», сотрудничающей с террористическим формированием «Джебхат Ан-Нусра»1***. Взрыв произошел в районе населенного пункта Хан Шейхун, передает телеканал HalabToday TV. Пока неизвестно, боевики какой из антиправительственных организаций несут ответственность за организацию теракта. Местные активисты полагают, что взрывное устройство могло быть заложено джихадистами «Джебхат Тахрир Сурии», противостоящей «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Напомним, «Джейш Аль-Изза» присоединилась к силам «Тахрир Аш-Шам» в начале ноября прошлого года. В феврале 2018 начались первые вооруженные стычки между «Тахрир Сурией» и «Ан-Нусрой». Однако в конце апреля противники заключили временное перемирие.

Провинция Хама

На севере региона не утихают вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры». Сирийские вертолеты нанесли удары по военным объектам исламистов в районе населенного пункта Аль-Латамина, передает интернет-портал HalabToday TV. Также об этом заявляет подконтрольный вооруженной оппозиции новостной портал Masar Press Net. Сведения о нанесенном радикалам уроне в настоящий момент уточняются.

Провинция Хасака

Поступила неподтвержденная информация о том, что радикалы Демократической армии Сирии**** (SDF) захватили одного из бойцов Национальных сил обороны****** (NDF), выступающих на стороне Сирийской арабской армии (САА), к северу от административного центра провинции. Об этом заявляет в сети Twitter военный источник (soheb9933). Подробности случившегося не уточняются. Правительственные новостные порталы данную информацию пока не подтверждали.

Между тем курдский Twitter-канал (QSD_Jabha) передает, что около 30 женщин начали проходить обучение в курдских тренировочных лагерях, чтобы вступить в Отряды женской самообороны (YPJ). Напомним, курдские формирования не прекращают проводить вербовку местных жителей, чтобы пополнить свои ряды. Ранее вследствие насильственного призыва курдами гражданских лиц на службу по всей Сирии прошли массовые протесты. Это вынудило курдские формирования официально отказаться от набора новобранцев, однако неоднократно поступали сообщения о возобновлении принудительной мобилизации.

Ирак

Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что вооруженные силы Ирака готовятся к новым нападениям боевиков ИГ. Правительственные войска опасаются, что террористы так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства» могут активизировать вылазки в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 12 мая. В особенности под угрозой находятся территории вблизи сирийско-иракской границы. Несмотря на множество спецопераций иракской армии, в приграничных районах все еще могут скрываться группы ИГИЛовцев. Вследствие этого ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» вновь начали проводить обыски на западе провинции Аль-Анбар, граничащей с сирийским Дейр-эз-Зором.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)