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Победа была под красным знаменем: в РФ поставили в тупик украинскую журналистку в споре о «Бессмертном полке» в Киеве
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    Победа была под красным знаменем: в РФ поставили в тупик украинскую журналистку в споре о «Бессмертном полке» в Киеве

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    Победа была под красным знаменем: в РФ поставили в тупик украинскую журналистку в споре о «Бессмертном полке» в Киеве

    Москва, 10 мая. Украинская журналистка Янина Соколовская запуталась в собственных словах, пытаясь оправдать запрет Киевом советской символики на шествии «Бессмертного полка» в День Победы. 

    Победа в Великой Отечественной войне является общей для россиян и украинцев, однако Россия «узурпировала» этот подвиг, заявила украинская журналистка в эфире Первого канала. Она напомнила, что МВД Украины рекомендовало участникам акции «Бессмертного полка» 9 мая отказаться от красного флага.

    «В войне победил Советский Союз, советский народ, включая украинцев. Все говорят, что это наша, одна, общая победа», — сказал ведущий Анатолий Кузичев.

    Однако президент Украины Петр Порошенко пытается присвоить победу украинцам, в том числе украинским националистам, которые якобы открыли второй фронт.

    «Если Победа общая, и вы сами об этом говорите – почему вы запрещаете символы победы?» – поинтересовался он.

    Журналистка запуталась в своих словах, но попыталась оправдаться, что под запретом только советский флаг. Однако Кузичев призвал не играть с фактами — «победа была под красным знаменем». И это поставило Соколовскую в тупик. 

    Автор: Ирина Селезнева
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