Победа была под красным знаменем: в РФ поставили в тупик украинскую журналистку в споре о «Бессмертном полке» в Киеве

Москва, 10 мая. Украинская журналистка Янина Соколовская запуталась в собственных словах, пытаясь оправдать запрет Киевом советской символики на шествии «Бессмертного полка» в День Победы.

Победа в Великой Отечественной войне является общей для россиян и украинцев, однако Россия «узурпировала» этот подвиг, заявила украинская журналистка в эфире Первого канала. Она напомнила, что МВД Украины рекомендовало участникам акции «Бессмертного полка» 9 мая отказаться от красного флага.

«В войне победил Советский Союз, советский народ, включая украинцев. Все говорят, что это наша, одна, общая победа», — сказал ведущий Анатолий Кузичев.

Однако президент Украины Петр Порошенко пытается присвоить победу украинцам, в том числе украинским националистам, которые якобы открыли второй фронт.

«Если Победа общая, и вы сами об этом говорите – почему вы запрещаете символы победы?» – поинтересовался он.

Журналистка запуталась в своих словах, но попыталась оправдаться, что под запретом только советский флаг. Однако Кузичев призвал не играть с фактами — «победа была под красным знаменем». И это поставило Соколовскую в тупик.