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Вандалы на Украине разгромили могилу дочери основателя одного из течений иудаизма
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    Вандалы на Украине разгромили могилу дочери основателя одного из течений иудаизма

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    Вандалы на Украине разгромили могилу дочери основателя одного из течений иудаизма

    Киев, 10 мая. Неизвестные разрушили памятник на могиле дочери Нахмана из Брацлава, которая расположена в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

    По его словам, могила дочери раввина-цадика Нахмана из Брацлава за последние два года «была варварски разрушена и погромлена» уже в пятый раз. Когда на место прибыли браславские хасиды, они были шокированы, увидев, как вандалы разгромили памятник на могиле. Прибывшие в Кременчуг обнаружили сброшенную и разбитую на мелкие кусочки могильную плиту. Об этом Долинский написал на своей странице в социальной сети Facebook.

    Рабби Нахман был основателем брацлавского течения в хасидизме – религиозное течение в иудаизме. Он жил на территории современной Украины в XVIII-XIX века.

     

    Автор: Дарья Смолина
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