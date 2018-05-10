Вандалы на Украине разгромили могилу дочери основателя одного из течений иудаизма

Киев, 10 мая. Неизвестные разрушили памятник на могиле дочери Нахмана из Брацлава, которая расположена в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, могила дочери раввина-цадика Нахмана из Брацлава за последние два года «была варварски разрушена и погромлена» уже в пятый раз. Когда на место прибыли браславские хасиды, они были шокированы, увидев, как вандалы разгромили памятник на могиле. Прибывшие в Кременчуг обнаружили сброшенную и разбитую на мелкие кусочки могильную плиту. Об этом Долинский написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Рабби Нахман был основателем брацлавского течения в хасидизме – религиозное течение в иудаизме. Он жил на территории современной Украины в XVIII-XIX века.