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«Им страшно»: политолог объяснил реакцию Запада на военный парад в День Победы
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    «Им страшно»: политолог объяснил реакцию Запада на военный парад в День Победы

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    «Им страшно»: политолог объяснил реакцию Запада на военный парад в День Победы

    Москва, 10 мая. Западу неприятно, что Россия делает прорывные шаги в области военных разработок, так как это говорит о силе страны и ее способности отстаивать свои национальные интересы, заявил политолог Александр Ведруссов.

    Ведруссов прокомментировал реакцию Запада на парад военной техники в День Победы на Красной площади. В адрес России звучат критические замечания о том, что это «демонстрация мускулов» и «бряцание оружием». Политолог объяснил это возмущение США и НАТО. 

    «Конечно, им страшно,  — заявил он в эфире телеканала НТВ. — Потому что, во-первых, у нас сверхсовременные разработки».

    По словам эксперта, Западу «неприятен» этот прогресс России, так как это говорит о силе страны и готовности отстаивать свои национальные интересы.

    «Им страшно»: политолог объяснил реакцию Запада на военный парад в День Победы

    Ранее россияне рассказали британцам, что Россия не хочет войны, но готова при необходимости оказать сопротивление.

    Автор: Катерина Тимошенская
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