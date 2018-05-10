«Им страшно»: политолог объяснил реакцию Запада на военный парад в День Победы

Москва, 10 мая. Западу неприятно, что Россия делает прорывные шаги в области военных разработок, так как это говорит о силе страны и ее способности отстаивать свои национальные интересы, заявил политолог Александр Ведруссов.

Ведруссов прокомментировал реакцию Запада на парад военной техники в День Победы на Красной площади. В адрес России звучат критические замечания о том, что это «демонстрация мускулов» и «бряцание оружием». Политолог объяснил это возмущение США и НАТО.

«Конечно, им страшно, — заявил он в эфире телеканала НТВ. — Потому что, во-первых, у нас сверхсовременные разработки».

По словам эксперта, Западу «неприятен» этот прогресс России, так как это говорит о силе страны и готовности отстаивать свои национальные интересы.

Ранее россияне рассказали британцам, что Россия не хочет войны, но готова при необходимости оказать сопротивление.