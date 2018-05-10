Россельхознадзор уничтожил почти 11 тонн украинского сала под Воронежем

Москва, 10 мая. Россельхознадзор обнаружил и уничтожил в Воронежской области 11 тонн украинского сала, которые были незаконно ввезены на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Российские пограничники задержали автомобиль «КамАз», который перевозил 10,975 килограммов свиного сала, а также три мешка с семенами. Все мешки были промаркированы ярлыками на украинском языке. Владелец «КамАза» заявил, что вся продукция была незаконно ввезена в Россию с территории Украины.

Сотрудники Россельхознадзора изъяли и уничтожили продукцию сало и семена, В отношении владельца продукции составлен протокол об административном правонарушении.