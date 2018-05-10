Главные новости 10 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 10 мая.

Член Совета Федерации Алексей Пушков с иронией ответил на новость украинского телеканала, в эфире которого заявили, что президент Петр Порошенко участвовал в подписании акта о капитуляции Германии. Пушков высмеял Порошенко, который «подписал» акт о капитуляции Германии.

Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 млн долларов 18 украинским компаниям и одному предпринимателю за потери активов после воссоединения Крыма с Россией. По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, это решение политизировано. В Совфеде отреагировали на решение гаагского суда по крымским активам украинцев.

Сегодня ночью российская певица Юлия Самойлова выступит в полуфинале «Евровидения-2018» с песней I Won't Break («Я не сдамся»). Россиянка выйдет на сцену арены Altice в Парке Наций португальской столицы Лиссабона под шестым номером. Сдаваться не имеет смысла: Кобзон прокомментировал песню Юлии Самойловой на «Евровидении».

В четверг экс-министр юстиции Украины Роман Зварыч, а ныне — депутат Верховной рады предложил законодательно оформить право Украины национализировать имущество российских компаний, действующих в стране. В Совфеде резко ответили на планы Киева национализировать имущество российских компаний на Украине.

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич рассказал, как смог обойти действующий на Украине запрет на ношение георгиевских лент. Украинский нардеп обошел запрет на ношение георгиевских лент.

Украинский телеканал «Интер» показал прямую трансляцию праздничного концерта «Победа. Одна на всех», невзирая на угрозы националистов. Граждане Украины выразили благодарность ведущим и руководству канала за мужество и смелость. Спасибо, что не прогнулись: украинцы поблагодарили «Интер» за трансляцию концерта «Победа. Одна на всех».

Украинские националисты собираются снова атаковать телеканал «Интер». Официальное заявление радикалы распространили в соцсетях, после чего о нем сообщили в эфире самого «Интера». «Анонсов не будет — будут удары»: украинские радикалы объявили войну телеканалу за концерт ко Дню Победы.

Сотрудники спасательной службы Флориды ищут подростка, которого, как сообщают очевидцы, утащил аллигатор под воду. Инцидент произошел в американском округе Орандж. Аллигатор утащил под воду подростка в США.