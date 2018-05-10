В ДНР заявили о ежедневных обстрелах Горловки со стороны ВСУ

Донецк, 10 мая. Замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ ежедневно подвергают обстрелам окраины Горловки, обстановка остается сложной.

За прошедшие сутки украинские силовики обстреляли пять населенных пунктов, применив 35 мин калибром 120 миллиметров, 37 — 82 миллиметровых мин. Огонь также велся из гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в оборонном ведомстве республики.

Басурин добавил, что ВСУ обстреливают жилые дома в районе 5-6 утра. Обстановка в Донбассе остается сложной. Несмотря на многочисленные соглашения о режиме прекращения огня, киевские силовики продолжают обстрелы, стягивают тяжелое вооружение и перебрасывают солдат к линии фронта.