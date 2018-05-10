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Де Мистура примет участие во встрече по Сирии в Астане
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    Де Мистура примет участие во встрече по Сирии в Астане

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    Де Мистура примет участие во встрече по Сирии в Астане

    Женева, 10 мая. Встреча по Сирии в Астане 14-15 мая будет проходить с участием специального посланника ООН по САР Стаффана де Мистуры.

    «Мы получили приглашение и спецпосланник поедет», — сообщил журналистам руководитель аппарата спецпосланника Майкл Контэ.

    «Рассчитываем на прогресс по основному вопросу встречи о деэскалации, а также по важным вопросам о заключенных, похищенных и пропавших без вести», — отметил он, передает РИА Новости.

    В четверг также стало известно, что правительственная делегация Сирии примет участие в девятой встрече в рамках астанинской платформы 14-15 мая.

    Напомним, как заявил ранее де Мистура, ООН и Евросоюз, выступившие организаторами второй международной конференции доноров Сирии, не ждали, что мероприятие обеспечит прорыв в политическом урегулировании сирийского конфликта.

    Автор: Тимур Румянцев
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