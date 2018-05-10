Пять шайб Путина помогли выиграть его команде в матче Ночной хоккейной лиги

Сочи, 10 мая. Президент РФ Владимир Путин забросил пять шайб в ворота соперника в матче Ночной хоккейной лиги, в котором одержала победу команда российского лидера «Легенд хоккея».

Президент забросил первую шайбу на седьмой минуте, вторую — еще через семь минут после начала первого периода. Оставшиеся три шайбы глава государства отправил в ворота соперника в третьем периоде. Также на счету у Путина три голевые передачи в первом периоде и одна — во втором. Встреча завершилась со счетом 12:7.

Матч состоялся 10 мая в рамках VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Сочи. Ранее появилось видео выступления Путина, который играл на льду ледового дворца «Большой» в одной команде с Павлом Буре, Валерием Каменским, Александром Могильным, Вячеславом Фетисовым и другими.