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Пять шайб Путина помогли выиграть его команде в матче Ночной хоккейной лиги
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    Пять шайб Путина помогли выиграть его команде в матче Ночной хоккейной лиги

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    Пять шайб Путина помогли выиграть его команде в матче Ночной хоккейной лиги

    Сочи, 10 мая. Президент РФ Владимир Путин забросил пять шайб в ворота соперника в матче Ночной хоккейной лиги, в котором одержала победу команда российского лидера «Легенд хоккея».

    Президент забросил первую шайбу на седьмой минуте, вторую — еще через семь минут после начала первого периода. Оставшиеся три шайбы глава государства отправил в ворота соперника в третьем периоде. Также на счету у Путина три голевые передачи в первом периоде и одна — во втором. Встреча завершилась со счетом 12:7.

    Матч состоялся 10 мая в рамках VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Сочи. Ранее появилось видео выступления Путина, который играл на льду ледового дворца «Большой» в одной команде с Павлом Буре, Валерием Каменским, Александром Могильным, Вячеславом Фетисовым и другими.

    Автор: Катерина Михайлиди
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