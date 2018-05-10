«А если бы мы объявились в Карибском море»: британцам на параде в Москве раскрыли секрет мощи русской армии
Москва, 10 мая. Журналисты британского издания The Times посетили Москву в День Победы. Россияне поделились с ними впечатлениями от традиционного парада военной техники.
Британцы признали, что боевая техника, представленная 9 мая на Красной площади, производит впечатление. Особенно они отметили мини-танк «Уран-9» и пролетевшие МИГ-31, оснащенные ракетой «Кинжал», которая способна развивать превышающую скорость звука в 10 раз скорость.
Увиденное они также обсудили с россиянами — двумя приятелями из Нижегородской области, которые приехали в этот день в столицу. Константин Соколов и Дмитрий Смирнов обратили внимание, что «мощь нашей новой военной техники производит впечатление». Они убеждены, что возрождение страны, в частности русской армии — заслуга президента Владимира Путина.
Они раскрыли британцам секрет, что Россия не хочет войны, однако при необходимости сможет за себя постоять — что наглядно демонстрирует участвующая в параде техника. По мнению жителей Нижегородской области, Запад провоцирует войну с Россией.
«Мы никому не хотим зла, но попробуйте представить себе, что мы чувствуем, когда в Черное море входят американские военные корабли — до них это далеко, а до нас — рукою подать, — рассказали россияне британцам. — А теперь прикиньте, если бы мы объявились в Карибском море».