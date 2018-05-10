«Крайне важно на стройке»: Володин пошутил о «хорошем русском» у Мутко

Москва, 10 мая. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему Виталий Мутко прекрасно справится с обязанностями вице-премьера по вопросам строительства.

Напомним, его кандидатуру на этот пост в понедельник предложил ремьер-министр Дмитрий Медведев еще до утверждения на пост председателя правительства. Однако депутаты фракции "Единая Россия" встретили это предложение смехом.

Сегодня этот вопрос вновь был поднят на встрече председателя Госдумы, самого Мутко и председателей профильных комитетов Думы, сообщает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что Виталий Леонтьевич – человек, который обладает всеми качествами и знаниями, которые необходимы на той должности, которую он будет занимать», — заявил Володин. Он также отметил, что результаты работы Мутко, которая велась им на других должностях, показала, что «он человек эффективный» и его особенностью является работа на конечный результат. «И то, что он берет на себя, — это тоже хорошо», — заявил он.

При этом Володин в шутку заметил, что отличает Мутко и хорошее знание русского языка. «На стройке это крайне важно. Те, кто увлекается иностранными языками, все меньше и меньше понимают, и им точно на стройке будет тяжело. Это качество тоже в плюс», — добавил спикер Госдумы.

Напомним, в 2010 году Мутко попал в курьезную ситуацию из-за своего выступления на английском языке.Тогда видеоролик «Виталий Мутко фром хиз харт» набрал в Сети почти два миллионов просмотров. Позже президент РФ Владимир Путин даже подарил ему самоучитель английского языка, а Мутко позже заявил, что вызубрил его.