Политолог связал визит Волкера на Украину с планами США сорвать строительство «Северного потока—2»

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал визит спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера в Донбасс.

«В понедельник мы ждем Курта Волкера, который является координатором со стороны Госдепартамента США», — заявил Порошенко.

Он также добавил, что России следует поддержать украинскую версию проекта резолюции Совбеза ООН, которая будет регулировать присутствие миротворческого контингента на линии разграничения.

Политолог и публицист Леонид Крутаков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил мнение, что Волкер приедет для того, чтобы поддержать Порошенко. Он отметил, что переговоры между Россией и США в формате Волкер — Сурков оказались неэффективны не из-за личности Волкера.

«Не работает сам формат переговоров Россия — США, поскольку интересы сторон диаметрально противоположны. Если для России Украина — сосед и возможный, пусть и в будущем, партнер, то для США — это рычаг, с помощью которого они вносят раздор между Европой и Россией. Поэтому США обращаются с Украиной как с расходным материалом. У них нет задачи что-то наладить на Украине, их задача — удерживать там вечный бардак и войну, чтобы Европа находилась в постоянном напряжении», — говорит аналитик.

Также США используют Украину для того, чтобы продолжать давить на Россию с помощью санкций.

«Волкер приедет на Украину для того, чтобы поддержать киевский режим и показать украинским властям, что Америка с ними», — продолжает собеседник агентства.

Он допустил, что после встречи в Донбассе может наступить обострение ситуации, поскольку Волкер может передать Порошенко некие негласные инструкции и пожелания.

«Обострение идет на фоне вопроса по «Северному потоку—2» и продолжающегося давления США, направленного на срыв его строительства. Естественно, что обострение будет. Гражданская война на Украине — это цель и задача США, а не препятствие и угроза, как для России и Европы», — резюмировал Леонид Крутаков.

Напомним, военный конфликт между Киевом и ДНР и ЛНР начался в 2014 году. Он стал следствием того, что население республик отказалось признавать госпереворот на Украине и насильственную смену власти. В ответ на это в апреле 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о начале так называемой АТО.