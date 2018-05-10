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Россия не обязана выполнять волю Третейского суда в Гааге по Крыму — эксперты
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    Россия не обязана выполнять волю Третейского суда в Гааге по Крыму — эксперты

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    Россия не обязана выполнять волю Третейского суда в Гааге по Крыму — эксперты

    Москва, 10 мая. Доктор юридических наук профессор ВШЭ Александр Домрин заявил Федеральному агентству новостей, что Россия не обязана выполнять решение Международного арбитражного суда в Гааге, присудившего выплатить группе украинских компаний компенсацию за утрату их имущества, находившегося в Крыму.

    Эксперт напомнил, что российская сторона в процессе не участвовала и, кроме того, в соответствии с принятым в декабре 2015 года законом, приоритет над вердиктами международных инстанций отдается Конституционному суду РФ, который только и может расставить все точки над i.

    «В свое время Крым был частью единого СССР, и большинство объектов и предприятий появились именно в то время, а не когда Крым контролировался Украиной», — напомнил собеседник ФАН.

    Кроме того, Александр Домрин обратил внимание, что в случае согласия с решением Гаагского арбитражного суда Россия «тем самым создала бы прецедент, когда любая страна, имеющая к нашей стране территориальные претензии, начала бы требовать компенсации».

    В свою очередь, юрист-международник и специалист по конституционному праву Олег Денисов, также считая требования Гаагского суда необоснованными, отмечает, что стремление украинских истцов получить компенсации за имущество в Крыму означает де-факто признание ими юрисдикции российской стороны над ним.

    «Если вы признаете российский суверенитет над какими-то конкретными объектами, требуя за них компенсации, то отсюда может вытекать и потенциальное признание суверенитета над всей территорией Крыма».

    Россия не обязана выполнять волю Третейского суда в Гааге по Крыму — эксперты

    Также, по мнению эксперта, вопросы имущества, расположенного на территории Крыма, украинским структурам следовало бы решать не в Гааге, а путем прямых переговоров с российской стороной.

    Напомним, что Арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, 2 мая вынес решение по иску ряда украинских компаний против России в связи с ее воссоединением с Крымом. Об этом в четверг было сказано в сообщении на сайте палаты. По данным украинских СМИ, арбитраж удовлетворил требования компаний о компенсации на сумму 159 млн долларов.

    В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на этом суде «Россия никак не была представлена, не направляла своего представителя в суд, и мы не считаем себя стороной в данном случае».

    Автор: Николай Хренков
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