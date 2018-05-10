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Иран заверил Россию в готовности выполнять условия ядерной сделки
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    Иран заверил Россию в готовности выполнять условия ядерной сделки

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    Иран заверил Россию в готовности выполнять условия ядерной сделки

    Москва, 10 мая. Иран заверил Россию в своей готовности выполнять обязательства, прописанные в соглашении по иранской ядерной программе, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после консультаций по соответствующей теме в Тегеране.

    Рябков констатировал, что власти Ирана подтвердили готовность выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Кроме того, Тегеран не намерен выходить из этого договора.

    «Соответствующие заверения от иранской стороны мы получили», — приводит слова Рябкова ТАСС.

    Иран заверил Россию в готовности выполнять условия ядерной сделки

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из соглашения по иранской ядерной программе. Он также добавил, что Ирану придется заключить новый договор.

    Автор: Катерина Тимошенская
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