На Украине оценили возможность заключения новой кредитной программы с МВФ

Киев, 10 мая. Киев может заключить с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу расширенного финансирования после окончания текущей, что не исключил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Думаю, будет еще одна программа, – сказал Данилюк в интервью журналу «Новое Время», отрывок которого был в четверг опубликован на сайте издания. — И уже некоторые говорят, что сейчас нам уже нужно начинать ее структурировать. … Когда я говорю с инвесторами, они также ожидают, что будет еще одна программа».