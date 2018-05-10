На Украине оценили возможность заключения новой кредитной программы с МВФ
Киев, 10 мая. Киев может заключить с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу расширенного финансирования после окончания текущей, что не исключил министр финансов Украины Александр Данилюк.
«Думаю, будет еще одна программа, – сказал Данилюк в интервью журналу «Новое Время», отрывок которого был в четверг опубликован на сайте издания. — И уже некоторые говорят, что сейчас нам уже нужно начинать ее структурировать. … Когда я говорю с инвесторами, они также ожидают, что будет еще одна программа».
Как сообщалось ранее, Украина с треском провалила программу сотрудничества с МВФ, поскольку из установленных 18 млрд долларов получила всего половину — 9 млрд.
Напомним, 23 апреля власти Украины анонсировали получение нового транша от Международного валютного фонда в размере 1,9 миллиардов долларов.