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Исполняющий обязанности главы Минфина Армении подал в отставку
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    Исполняющий обязанности главы Минфина Армении подал в отставку

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    Исполняющий обязанности главы Минфина Армении подал в отставку

    Ереван, 10 мая. Исполняющий обязанности главы Минфина Армении Вардан Арамян сообщил, что уходит в отставку, об этом он написал на странице в Facebook. 

    Армянский чиновник Вардан Арамян выразил надежду, что новое руководство страны сможет найти эффективное решение при построении благополучной и экономически сильной страны. Он заявил, что будет исполнять функции министра до назначения нового главы финансового ведомства.

    Ранее в отставку ушли глава полиции и директор Службы нацбезопасности Армении. Лидер от оппозиции Никол Пашинян официально стал премьер-министром страны. 

    Автор: Ирина Селезнева
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