Исполняющий обязанности главы Минфина Армении подал в отставку

Ереван, 10 мая. Исполняющий обязанности главы Минфина Армении Вардан Арамян сообщил, что уходит в отставку, об этом он написал на странице в Facebook.

Армянский чиновник Вардан Арамян выразил надежду, что новое руководство страны сможет найти эффективное решение при построении благополучной и экономически сильной страны. Он заявил, что будет исполнять функции министра до назначения нового главы финансового ведомства.

Ранее в отставку ушли глава полиции и директор Службы нацбезопасности Армении. Лидер от оппозиции Никол Пашинян официально стал премьер-министром страны.