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Немцы стали доверять России больше, чем США — СМИ
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    Немцы стали доверять России больше, чем США — СМИ

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    Немцы стали доверять России больше, чем США — СМИ

    Берлин, 10 мая. На данный момент жители Германии больше доверяют России, чем США. Об сообщает Bayerischer Rundfunk.

    По информации издания, российский  лидер Владимир Путин опережает главу США Дональда Трампа в рейтинге доверия. В статье отмечается, что уровень доверия жителей Германии «как к России, так и к США невелик, вот только американцам они не доверяют больше».

    Deutschlandtrend проводил опрос, результаты которого показали, что 30% граждан Германии считают, что России можно доверять. В прошлом месяце данный показатель составлял 26%. Что касается США, то только 25% немцев доверяют им.

    «Причем на этом результате еще не отразилось решение главы Белого дома Дональда Трампа выйти из атомной сделки с Ираном», — сообщает Bayerischer Rundfunk.

    Согласно результатам опроса, больше всего граждане Германии доверяют своему соседу — Франции. 90% жителей страны заявили, что доверяют этой стране.

    Автор: Дарья Смолина
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