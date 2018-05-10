Немцы стали доверять России больше, чем США — СМИ

Берлин, 10 мая. На данный момент жители Германии больше доверяют России, чем США. Об сообщает Bayerischer Rundfunk.

По информации издания, российский лидер Владимир Путин опережает главу США Дональда Трампа в рейтинге доверия. В статье отмечается, что уровень доверия жителей Германии «как к России, так и к США невелик, вот только американцам они не доверяют больше».

Deutschlandtrend проводил опрос, результаты которого показали, что 30% граждан Германии считают, что России можно доверять. В прошлом месяце данный показатель составлял 26%. Что касается США, то только 25% немцев доверяют им.

«Причем на этом результате еще не отразилось решение главы Белого дома Дональда Трампа выйти из атомной сделки с Ираном», — сообщает Bayerischer Rundfunk.

Согласно результатам опроса, больше всего граждане Германии доверяют своему соседу — Франции. 90% жителей страны заявили, что доверяют этой стране.