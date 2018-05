«Сияние» Су-57: эксперт рассказал, почему истребитель РФ стал угрозой для американских F-35 и F-22

Российский истребитель пятого поколения, который появился в Москве на параде в честь Дня Победы, не является «невидимкой» в прямом смысле этого слова. Боковые радары на Су-57 позволяют ему преуспеть в тактике под названием «сияние», которая может обмануть сенсоры на американских сверхзвуковых самолетах.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Close-up photos of Russia's new 'stealth' jet reveal its true purpose — and it's a big threat to the US (Увеличенные фотографии нового российского «самолета-невидимки» раскрывают его истинную цель — и это большая угроза для США), опубликованной порталом Business Insider.

Инженер, участвующий в работе над проектами самолетов-невидимок, оценил способность российского самолета становиться незаметным для вражеских радаров. Результаты оказались далеки от того, что ожидала редакция.

Ученый согласился ответить на наши вопросы с условием своей анонимности в связи с характером его работы. Он указал на шесть признаков того, что российский самолет не претендует на звание «невидимки».

«Сначала взгляните на швы между щитками на самолете — они большие. Затем для сравнения посмотрите на американский F-22, самый незаметный истребитель на сегодняшний день. Швы между щитками крыла очень плотные, они не рассеивают радиолокационные волны, тем самым поддерживая низкую видимость», — сообщил эксперт.

Кроме того, расстояние между килями Су-57 довольно большое, и они отклоняются от фюзеляжа. По словам ученого, для обеспечения невидимости самолета, необходимо чтобы весь корпус летательного аппарата был максимально монолитен.

«Посмотрите на хвост F-35 — никаких разрывов нет вовсе. Стоит обратить внимание на нос Су-57: он имеет заметные швы вокруг купола, что также снижает скрытность. Носы F-35 и F-22 имеют гладкий наклонный вид. Вероятно, у России нет технологии для производства такой поверхности. Нос Су-57 имеет заметные заклепки. Наконец, взгляните на нижнюю часть Су-57 — она также имеет заклепки и острые края. Все это убеждает нас в том, что Россия не пыталась создать невидимый самолет», — продолжил ученый.

В таком случае, какую же цель поставила для себя Москва? Американский инженер отмечает, что Су-57 все же имеет некоторые улучшения в плане невидимости — например, оружие теперь хранится внутри самолета, что несколько снижает его заметность, однако главной задачей разработчиков стало нечто другое.

Истинная цель нового истребителя России — не скрываться от радаров, а обманывать и уничтожать F-35 и F-22 ВВС США, считает автор статьи. Су-57 будет оснащен боковыми радарами вдоль носа, инфракрасным поисково-трековым радаром спереди, дополнительными радарами спереди и сзади, а также на крыльях самолета.

Как пишет эксперт Тайлер Рогоуэй из The Drive, боковые радары на Су-57 позволят ему преуспеть в тактике под названием «сияние», которая может обмануть радары на американских самолетах-невидимках. Эта тактика подразумевает, что самолет летит перпендикулярно к радару вражеского воздушного судна и оказывается в «слепой зоне» радаров F-35 и F-22, работающих по принципу доплеровского смещения. Таким образом, американский истребитель перестает видеть российский самолет, как свою цель.

Любой истребитель может лететь перпендикулярно, практикуя тактику «сияние», но Су-57, обладая боковыми радарами, может фактически управлять своими ракетами и наносить удары, находясь в этом положении.

Россия давно придерживается иного подхода к истребителям, чем США, но Су-57 показывает, что даже без технологий невидимости, которыми обладает F-22, российские самолеты могут оставаться опасными и актуальными.