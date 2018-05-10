Депутат госсовета Крыма сравнил новый мост с Дорогой жизни

Схема движения на подходах к Крымскому мосту появилась в интернете. Ее опубликовал государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На представленной карте отображена схема организации дорожного движения транспорта по территории Крыма на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив и Керченской паромной переправе», — говорится к сообщении.

Без ограничений на подходах к мосту смогут передвигаться все пассажирские автобусы и легковые автомобили.

По словам депутата государственного совета Республики Крым Николая Юревича, открытие моста станет одним из важнейших за последние годы событий на полуострове.

«Конечно, все мы очень ждем открытия. Сейчас, чтобы попасть в Крым, надо плыть на пароме,— рассказывает политик. — Но это всегда непредсказуемо: можно встать в длинную очередь или вообще из-за погоды застрять на несколько дней. Так что открытие моста — очень знаковое и значимое событие для Крыма».

В интервью Федеральному агентству новостей Юревич подчеркнул: когда на полуостров можно будет добраться по суше, есть вероятность, что снизятся цены на продукты и на топливо.

«Сейчас, чтобы на машине добраться до Крыма а потом уехать обратно, надо заплатить 20 тысяч рублей за паром в обе стороны. У нас нефтепродукты стоят на три рубля дороже только из-за переправы. А к нам очень многое идет с материка: большинство продуктов питания, включая молочные. А на пароме не всегда получается все вовремя довезти. Вот откроется мост, и логистика наладится. И цены могут упасть — издержек будет меньше».

Крымский мост депутат сравнил с Дорогой жизни, по которой шло сообщение с блокадным Ленинградом.

«Это важнейшая экономическая связь нашего полуострова с материком. Мост в полной мере, конечно, Дорогой жизни назвать нельзя, но его значение близко к этому. Появится возможность в срок доставлять скоропортящиеся продукты или хотя бы просто выезжать из Крыма, когда тебе нужно. Потому что человек, переправляясь на пароме, может не рассчитывать на то, что завтра он уже отсюда уедет. Может что угодно случиться — ветер поднимется, и все. И на три дня человек застрял. А иногда и на неделю. Я сам все это прочувствовал. Если мне надо куда-то успеть, я лечу самолетом до Сочи. Симферополь-Сочи. И я точно доберусь, куда угодно, во сколько мне нужно. Очень ждем мост. Очень».

Проезд по крымскому мосту будет запрещен грузовикам с максимальной массой более 3,5 тонн. Им придется пользоваться паромной переправой. Разделение потоков машин будет происходить в районе дорожной развязки «Феодосия — Керчь». Легковой транспорт здесь поедет направо, а грузовой — налево.

«Легковые транспортные средства и пассажирские автобусы, двигающиеся со стороны Крымского моста, могут доехать до городов Крыма, двигаясь по автоподходу по указателям «Симферополь» до транспортной развязки и далее по автомобильной дороге Феодосия — Керчь, уходя налево с транспортной развязки в направлении Симферополя», — сказано в сообщении.

Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым предупреждает водителей: съезды от моста до транспортной развязки не предусмотрены.