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Роухани предостерег США от нарушения резолюции Совбеза ООН
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    Роухани предостерег США от нарушения резолюции Совбеза ООН

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    Роухани предостерег США от нарушения резолюции Совбеза ООН

    Москва, 10 мая. Любые новые санкции США в отношении Ирана будут являться нарушением резолюции Совбеза ООН 2231. Об этом в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

    «Любого рода новые санкции со стороны США против Ирана будут идти вразрез с резолюцией СБ ООН 2231 и международными положениями», — сказал Роухани.

    8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из иранской ядерной сделки, обвинив Тегеран в создании ядерного оружия. Трамп пообещал вернуть санкции в отношении Ирана.

    В Москве в свою очередь заявили, что обеспокоены нарушением Вашингтоном международного права.

    Автор: Катерина Михайлиди
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