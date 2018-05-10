Роухани предостерег США от нарушения резолюции Совбеза ООН

Москва, 10 мая. Любые новые санкции США в отношении Ирана будут являться нарушением резолюции Совбеза ООН 2231. Об этом в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Любого рода новые санкции со стороны США против Ирана будут идти вразрез с резолюцией СБ ООН 2231 и международными положениями», — сказал Роухани.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из иранской ядерной сделки, обвинив Тегеран в создании ядерного оружия. Трамп пообещал вернуть санкции в отношении Ирана.

В Москве в свою очередь заявили, что обеспокоены нарушением Вашингтоном международного права.