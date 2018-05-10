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«Украина – колыбель всего»: канал Порошенко обвинил Москву в «краже» Киевской Руси
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    «Украина – колыбель всего»: канал Порошенко обвинил Москву в «краже» Киевской Руси

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    «Украина – колыбель всего»: канал Порошенко обвинил Москву в «краже» Киевской Руси

    Киев, 10 мая. Капеллан непризнанной в православном мире раскольнической УПЦ КП Сергей Дмитриев в эфире украинского 5 канала, принадлежащего лидеру страны Петру Порошенко, объявил Украину «колыбелью всего и вся», а Москва, по его словам, упорно не хочет это признавать.

    «Есть структура, Московский патриархат, которая не хочет, чтобы Украина процветала и Украина существовала как государство», — утверждает он.

    При этом Дмитриев подчеркнул, что Украина являет собой «колыбель всего и вся»: «это колыбель и христианства на Руси, государственничества, можно сказать, первой демократии». Теперь, по его мнению, у Киева после госпереворота есть все «шансы возродить и вернуть себе то право изначальной Руси».

    В заключение капеллан снова не удержался от антироссийской риторики, обвинив Россию в «краже» Киевской Руси, от которой все пошло, «которое было украдено».

    Автор: Алексей Громов
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