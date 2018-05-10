Меню
Украина
Меркель и Макрон отказались выйти к журналистам в компании Порошенко
Новости Сирии
Мощный взрыв прогремел в Дамаске
Следующая новость
Загрузка...

    Меркель и Макрон отказались выйти к журналистам в компании Порошенко

    1837

    Меркель и Макрон отказались выйти к журналистам в компании Порошенко

    Аахен, 10 мая. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отказались выходить к журналистом с главой Украины Петром Порошенко, которому пришлось отвечать на вопросы в СМИ в одиночестве.

    Порошенко в преддверии встречи с лидерами Франции и Германии обещал украинским СМИ совместное общение с журналистами трех лидеров. Однако планы представителей Берлина и Парижа изменились. Меркель и Макрон не вышли к журналистам в компании Порошенко, и главе Украины пришлось общаться с журналистами в одиночестве.

    «Мы подчеркиваем, что компонент безопасности минских соглашений невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупированном украинском Донбассе, — уверял СМИ Порошенко. — Канцлер Германии и президент Франции поддержали эту позицию Украины, точно так же, как это сделали наши американские партнеры».

    Меркель и Макрон отказались выйти к журналистам в компании Порошенко

    Россия как гарант минских соглашений неоднократно напоминала, что миротворческая миссия может быть введена в Донбасс только с согласия ДНР и ЛНР, как это отмечается в договоре по урегулированию кризиса.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.