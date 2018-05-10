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Глава Чехии сомневается в достоверности выводов депутатов о производстве в стране «Новичка»
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    Глава Чехии сомневается в достоверности выводов депутатов о производстве в стране «Новичка»

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    Глава Чехии сомневается в достоверности выводов депутатов о производстве в стране «Новичка»

    Прага, 10 мая. Президент Чехии Милош Земан сомневается в достоверности выводов депутатов о том, что в стране не производилось вещество «Новичок», которым, как утверждает Лондон, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Земан отметил, он лишь цитировал главу военного НИИ, который опубликовал в феврале документ о производстве «Новичка».

    «С уважением отношусь к образованию членов парламента, но не уверен, что они обладают информацией лучшей, чем директор института, где газ производился», — цитирует РИА Новости Земана.

    Земан 3 мая заявил, что в Чехии в незначительном количестве производился и складировался «Новичок», однако 7 мая чешский премьер Андрей Бабиш уточнил, что газ только «тестировался в малом количестве», а после был уничтожен. Слова президента Чехии он назвал недоразумением.

    Напомним, в марте этого года были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери. Великобритания заявляет, что к отравлению причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

    Автор: Дарья Смолина
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