Юлия Самойлова и «Евровидение-2018»: когда выступает, песня I Won't Break, платье-гора, шансы на победу

Поздним вечером 10 мая на сцену «Евровидения-2018», которое проходит в столице Португалии Лиссабоне, выйдет российская певица Юлия Самойлова. Об особенностях ее выступления на главном песенном конкурсе Европы читайте в материале Федерального агентства новостей.

По результатам жеребьевки конкурсантка из России Юля Самойлова будет выступать в первой половине второго полуфинала, который начнется в 22 часа 10 мая. Прямую трансляцию выступлений в России будет вести Первый канал.

За выход в финал сегодня с Юлей поборются представители Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении и Украины. А первая группа финалистов определилась 8 мая. Ими стали исполнители из Эстонии, Австрии, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Кипра, Албании, Финляндии и Ирландии.

Песня I Won't Break, с которой Юля Самойлова выступит на «Евровидении-2018», написана специально для нее все той же интернациональной группой авторов — Леонидом Гуткиным, Нэттой Нимроди и Арье Бурштейном, которые сочинили для нее композицию Flame Is для прошлогоднего конкурса. Но выступить в 2017 году в Киеве россиянке, к сожалению, не удалось, поскольку Служба безопасности Украины закрыла для нее въезд в страну сразу после того, как стало известно, что Первый канал выбрал Юлю в качестве конкурсантки «Евровидения» от России.

«Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», — так Самойлова описывает композицию I Won't Break, которую с английского можно перевести как «Я не сломаюсь» или «Я не сдамся».

Примечательно, что народный артист и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон назвал выбор песни для Юлии Самойловой на «Евровидение-2018» чрезвычайно точным и правильным.

«Песня «Я не сдамся» написана после многочисленных европейских претензий к Юле. И авторы этой песни, как и авторы номера, с которым будет выступать россиянка, дают правильный посыл, потому что сдаваться не имеет смысла. Но, учитывая сложившуюся обстановку, рассчитывать на большой успех тоже не стоит, даже несмотря на то, что он будет заслужен», — заметил Иосиф Кобзон в беседе с корреспондентом ФАН.

Особенным будет и номер, с которым Юля выступит. По словам его режиссера Алексея Голубева, технически это довольно сложная задумка, поскольку за 30 секунд нужно будет вынести на сцену декорацию и разложить ее.

Эта декорация представляет собой что-то вроде платья-горы, которую венчает российская певица. При этом инвалидной коляски, к которой прикована Юлия, зрители не увидят. Зато они увидят красочную световую проекцию на платье-горе, которая расскажет о зарождении жизни.

«Наш номер представляет собой цельный рассказ, метафору. У меня такой стиль работы — воплощать на сцене некую историю. В эти дни на наших глазах сбывается мечта Юли. И я хочу, чтобы 200 миллионов телезрителей по всему миру почувствовали артиста, которому есть что сказать со сцены, которому есть кого вдохновить своим примером», — рассказал в одном из интервью Алексей Голубев.

По его словам, вместе с Юлей на сцене выйдут три бэк-вокалиста и два танцора из шоу-балета «Тодес» — Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина.

«У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении», — заметил режиссер.

Добавим, что шансы Юлии Самойловой на выход в финал очень высоки, а вот занять призовое место ей вряд ли удастся, считают букмекеры. Россиянке пророчат с 23-го по 26-е место на «Евровидении-2018». Однако и букмекерам свойственно ошибаться.