США выбрали наиболее драматический вариант развития отношений с Ираном — МИД РФ



Тегеран, 10 мая. Власти США выбрали наиболее драматический и далеко идущий вариант действий по ядерной сделке с Ираном. Таком мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Заместитель главы министерства внешней политики РФ Сергей Рябков находится в Тегеране с рабочим визитом.

«Иранцы и мы озабочены произошедшим. Мы считаем, что оправдались худшие ожидания», — сказал высокопоставленный российский дипломат, пишет ТАСС.

Рябков считает, что у Вашингтона были и другие варианты в вопросе атомной сделки с Ираном. Однако американские власти выбрали «наиболее драматический и далеко идущий» вариант развития отношений с ИРИ. Напомним, что 8 мая Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения.