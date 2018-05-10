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США выбрали наиболее драматический вариант развития отношений с Ираном — МИД РФ
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    США выбрали наиболее драматический вариант развития отношений с Ираном — МИД РФ

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    США выбрали наиболее драматический вариант развития отношений с Ираном — МИД РФ
    Тегеран, 10 мая. Власти США выбрали наиболее драматический и далеко идущий вариант действий по ядерной сделке с Ираном. Таком мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 

    Заместитель главы министерства внешней политики РФ Сергей Рябков находится в Тегеране с рабочим визитом. 

    «Иранцы и мы озабочены произошедшим. Мы считаем, что оправдались худшие ожидания», — сказал высокопоставленный российский дипломат, пишет ТАСС.

    Рябков считает, что у Вашингтона были и другие варианты в вопросе атомной сделки с Ираном. Однако американские власти выбрали «наиболее драматический и далеко идущий» вариант развития отношений с ИРИ. Напомним, что 8 мая Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения. 

    Автор: Ирина Селезнева
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