Старейший ученый Австралии умер от эвтаназии

Канберра, 10 мая. В Австралии умер старейший ученый континента. 104-летний Дэвид Гуделл умер с помощью эвтаназии.

Гуделл умер в Швейцарии в возрасте 104 лет. Ученый много писал о своем желании умереть, так как не мог терпеть свою старость.

Волонтеры собрали необходимую сумму, чтобы осуществить эвтаназию старейшего ученого Австралии. Отметим, что на родине Гуделла эта процедура запрещена, хотя свои последние 20 лет он посвятил борьбе за ее легализацию.

Здоровье Гуделла до последнего оставалось в норме. До 90 лет он занимался теннисом. Кроме того, ученый находился в здравом уме, передает «Комсомольская правда».