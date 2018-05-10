Индия надеется укрепить сотрудничество с Россией

Москва, 10 мая. Индия надеется, что в ходе нового президентского срока Владимира Путина двум странам удастся углубить сотрудничество. Об этом заявил советник главы индийского правительства по вопросам нацбезопасности Аджит Довал.

Отношения России и Индии укрепляются с каждым днем, благодаря приверженности развитию сотрудничества со стороны лидеров стран и двух народов.

«Я уверен, что и в ходе нового срока президентства Путина мы увидим дальнейшее укрепление наших двусторонних отношений», — сказал Аджит Довал.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что координация двух стран развивает в рамках двусторонних контактов и в рамках таких организаций, как РИК, БРИКС, ШОС. Российский министр подчеркнул, что рад возможности обсудить сотрудничество по линии борьбы с терроризмом, преступностью и незаконным оборотом наркотиков.