Меню
Политика
Индия надеется укрепить сотрудничество с Россией
Общество
Путина хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Следующая новость
Загрузка...

    Индия надеется укрепить сотрудничество с Россией

    362

    Индия надеется укрепить сотрудничество с Россией

    Москва, 10 мая. Индия надеется, что в ходе нового президентского срока Владимира Путина двум странам удастся углубить сотрудничество. Об этом заявил советник главы индийского правительства по вопросам нацбезопасности Аджит Довал. 

    Отношения России и Индии укрепляются с каждым днем, благодаря приверженности развитию сотрудничества со стороны лидеров стран и двух народов. 

    «Я уверен, что и в ходе нового срока президентства Путина мы увидим дальнейшее укрепление наших двусторонних отношений», — сказал Аджит Довал.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что координация двух стран развивает в рамках двусторонних контактов и в рамках таких организаций, как РИК, БРИКС, ШОС. Российский министр подчеркнул, что рад возможности обсудить сотрудничество по линии борьбы с терроризмом, преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.