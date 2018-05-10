Сирия: Турция перебрасывает военную технику в провинцию Хама

Дамаск, 10 мая. Турция перебросила живую силу и военную технику в провинцию Хама на севере Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

По данным источника, турецкие силы были развернуты в провинции Хама. Турецкий конвой состоял из 100 единиц тяжелой военной техники и 50 грузовиков, которых размещались военнослужащие и военное оборудование.

Источник отмечает, что военные начали строительство нового контрольно-пропускного пункта, предназначенного для мониторинга за соблюдением перемирия в зоне деэскалации в провинции Хама, еще один пункт наблюдения будет развернут в населенном пункте Кафр Набуда.